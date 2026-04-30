Dopo sette anni c’è un volo commerciale diretto tra Stati Uniti e Venezuela

Giovedì è partito il primo aereo commerciale tra gli Stati Uniti e il Venezuela, che da Miami raggiungerà la capitale Caracas sette anni dopo che il dipartimento della Sicurezza interna statunitense aveva ordinato la sospensione di tutti i voli commerciali diretti tra i due paesi per motivi di sicurezza. Negli ultimi mesi le relazioni diplomatiche e commerciali tra i due paesi stanno migliorando, dopo che a gennaio gli Stati Uniti avevano catturato l’ex presidente Nicolás Maduro, ora a processo con l’accusa di avere avuto un ruolo in attività legate al narcotraffico insieme alla moglie Cilia Flores.

Di recente infatti gli Stati Uniti hanno riaperto la loro ambasciata a Caracas, rimosso le sanzioni contro la presidente venezuelana Delcy Rodríguez e favorito un accordo tra il Venezuela e la società petrolifera statunitense Chevron per permettere a quest’ultima di estrarre più petrolio.

Il volo Miami-Caracas è gestito da Envoy Air, che fa parte della compagnia aerea statunitense American Airlines, È partito poco dopo le 16 italiane (le 10 di mattina a Miami) e ha una durata di circa 3 ore: dopo essere atterrato, l’aereo tornerà a Miami. La compagnia ha detto che farà un volo al giorno, mentre dal 21 maggio i voli saranno due.