Il Venezuela ha firmato un accordo con la multinazionale Chevron per permetterle di estrarre più petrolio

Lunedì il governo del Venezuela ha firmato un accordo con la multinazionale petrolifera statunitense Chevron, in base al quale questa potrà intensificare le proprie attività estrattive all’interno del paese, in particolare nella cintura di Orinoco dove si trovano i giacimenti più vasti. Dopo l’attacco con cui l’amministrazione del presidente Donald Trump ha catturato e destituito il presidente Nicolás Maduro, la nuova presidente Delcy Rodriguez ha fin da subito adottato un atteggiamento collaborativo e accondiscendente nei confronti di Trump e delle sue richieste: in questo caso del suo interesse nei confronti del petrolio venezuelano, emerso in maniera molto chiara fin da subito.

L’accordo firmato lunedì prevede che Chevron aumenti la propria partecipazione in una joint venture con la compagnia petrolifera statale venezuelana, la PDVSA, passando dal 35,8 al 49 per cento. In cambio Chevron cederà al Venezuela alcuni diritti relativi all’estrazione di gas naturale nel giacimento offshore di Loran, e la quota che attualmente detiene in un piccolo giacimento petrolifero nella parte occidentale del Venezuela. Chevron otterrà anche il controllo di una nuova area petrolifera, Ayacucho 8, situata sempre nella cintura di Orinoco.

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