È morta la cantante Nedra Talley Ross, l’ultima componente ancora in vita del trio delle Ronettes, che negli anni Sessanta fu tra i più noti dell’R&B e del pop americano con canzoni come “Be My Baby”, “Baby I love you” e “Walking in the Rain”. Nedra Talley Ross aveva 80 anni.

Il gruppo delle Ronettes si formò nel 1957 e oltre a Talley Ross ne facevano parte le sue cugine Ronnie Spector ed Estelle Bennett. Nel 1964 incisero l’album Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica, che contiene alcuni dei brani più famosi del gruppo. L’anno prima avevano partecipato al celebre A Christmas Gift for You from Phil Spector, uno dei più amati dischi di Natale di sempre, che prende il nome dal leggendario produttore discografico, nonché marito di Ronnie Spector. Le loro canzoni hanno fatto parte della colonna sonora di film famosissimi, come Dirty Dancing e Mean Streets di Martin Scorsese. Il gruppo si sciolse nel 1967 (anche per via degli abusi subìti da Ronnie Spector da parte di suo marito), e Talley Ross pubblicò da solista un album di musica religiosa.

– Leggi anche: Una canzone delle Ronettes