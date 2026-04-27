Il cittadino cinese arrestato a luglio a Malpensa e sospettato di spionaggio è stato estradato negli Stati Uniti

ANSA scrive che Xu Zewei, cittadino cinese arrestato lo scorso luglio all’aeroporto di Malpensa con l’accusa di spionaggio, è stato estradato negli Stati Uniti, dove era stato emesso un mandato di arresto internazionale nei suoi confronti. L’FBI (l’agenzia investigativa federale statunitense) sospetta che l’uomo facesse parte di un gruppo di hacker che nel 2020 aveva condotto una serie di attività di spionaggio sui vaccini contro il coronavirus in fase di sviluppo all’Università del Texas.

Il 27 gennaio la Corte d’appello di Milano aveva dichiarato legittima la domanda di estradizione e in aprile la Cassazione aveva rifiutato il ricorso di Xu Zewei contro il provvedimento. L’estradizione è stata approvata anche dal ministero della Giustizia.