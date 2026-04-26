La Famila Schio ha vinto la Serie A1 femminile di basket

Domenica sera la Famila Schio ha battuto 70-64 la Reyer Venezia e ha così vinto la Serie A1 femminile di basket per la 14esima volta nella sua storia. La finale del campionato, che si gioca al meglio delle tre partite, si è infatti conclusa 2-1 per Schio, che dopo aver perso gara-1 in casa è riuscita a ribaltarla.

È stata una serie combattuta, ma il risultato finale è stato quello più atteso. A inizio stagione Schio era infatti considerata una delle squadre più forti d’Europa e d’Italia e fino alla finale non aveva mai perso in campionato. Uno dei motivi è che lì gioca Cecilia Zandalasini, la cestista italiana di maggior talento e con più esperienza internazionale.

La Reyer ha giocato molto bene, mostrando una difesa ben organizzata e un attacco molto aggressivo, soprattutto in gara-1. Ma ha potuto fare ben poco contro una squadra, Schio, dal carisma e dall’esperienza internazionale maggiori: solo quest’estate, infatti, erano arrivate a Schio tre giocatrici di WNBA, il campionato femminile statunitense che si tiene da maggio a ottobre (è abbastanza comune che le cestiste giochino anche per un’altra squadra all’estero, durante la pausa della WNBA).

Venezia e Schio sono le due migliori squadre italiane degli ultimi anni: avevano già vinto i 5 campionati precedenti (due la Reyer e tre la Famila). Sono anche le uniche due squadre italiane che partecipano all’Eurolega, il più importante torneo europeo di basket. Quest’anno Schio aveva costruito una squadra molto forte e internazionale con l’obiettivo di vincere proprio questo trofeo, l’unico che le manca. Tuttavia, agli spareggi era stata sorprendentemente eliminata dalla stessa Reyer, che si era così qualificata alle fasi finali del torneo, vinto domenica scorsa dal Fenerbahce, squadra di Istanbul.