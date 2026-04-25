L’Italia ha battuto la Scozia nella terza giornata del Sei Nazioni femminile di rugby

L’Italia ha battuto la Scozia nella terza giornata del Sei Nazioni femminile, il principale torneo europeo di rugby. La partita si giocava allo stadio Lanfranchi di Parma, dove l’Italia è andata da subito in vantaggio. Ha vinto 41 a 14, con 7 mete: per la squadra italiana è la prima vittoria in questa edizione del Sei Nazioni, dopo le pesanti sconfitte subite contro la Francia e l’Irlanda. La prossima partita sarà sabato 9 maggio contro l’Inghilterra.