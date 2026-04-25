Le foto delle manifestazioni e dei festeggiamenti per il 25 aprile

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In occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione dal nazismo e dal fascismo ci sono state le consuete celebrazioni, manifestazioni e commemorazioni in tutta Italia. Nelle maggiori città sono stati organizzati grossi cortei.

Vi hanno partecipato anche le più alte cariche dello Stato: alle 9 come ogni anno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di alloro all’Altare della Patria a Roma. Con lui c’erano la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, e altri esponenti del governo. C’era anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Mattarella è poi andato a San Severino Marche, in provincia di Macerata, un comune insignito della medaglia d’oro al valore civile come «esempio estremo di virtù civiche» perché «durante il periodo bellico partecipò alla lotta partigiana, ospitando e sfamando centinaia di sfollati» e «fu teatro di uccisioni, di numerose fucilazioni e di rastrellamenti ad opera delle truppe tedesche e a danno della popolazione». San Severino ricevette la medaglia nel 2022 proprio da Mattarella.

Nella zona di San Severino operava anche il Battaglione «Mario», una formazione partigiana multietnica che riuniva oltre a combattenti italiani anche britannici, yugoslavi, russi, cechi, fra gli altri: un caso unico nella storia della Resistenza italiana. C’erano anche alcune persone provenienti dalle colonie italiane in Etiopia, Eritrea e Somalia, portate in Italia nel 1940 per essere esposte in una sorta di zoo umano allestito dal regime fascista a Napoli per mettere in mostra le sue conquiste in Africa. Con la guerra l’esposizione venne sospesa e le persone che vi erano prigioniere vennero spostate in una struttura di prigionia in provincia di Macerata, da cui alcuni di loro fuggirono per unirsi alla lotta partigiana.