Tokyo ha invitato i dipendenti pubblici a indossare pantaloni corti per risparmiare sull’aria condizionata

Il governo della città di Tokyo ha invitato i propri dipendenti ad andare al lavoro indossando pantaloni corti e t-shirt, invece di abiti più formali come la giacca e la cravatta, per ridurre l’uso dell’aria condizionata negli uffici pubblici e risparmiare denaro a causa dell’aumento dei costi dell’energia elettrica legato alla guerra in Medio Oriente.

Questo invito non è una novità: si chiama “Tokyo Cool Biz”, è un protocollo utilizzato per la prima volta nel 2005 e invita le persone ad adeguarsi alle alte temperature. In questo caso l’adozione del protocollo è legata esplicitamente anche alle conseguenze della guerra in Medio Oriente.

Tra i comportamenti previsti dal protocollo c’è non tenere l’aria condizionata sotto i 28 gradi e vestirsi con abiti comodi e leggeri.