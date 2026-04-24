Benjamin Netanyahu ha detto di essere stato curato per rimuovere un tumore alla prostata

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto di essersi operato per rimuovere un tumore maligno alla prostata. Non ha chiarito quando, ma ha detto che il tumore era stato scoperto durante un controllo medico a seguito di un intervento alla prostata fatto nel dicembre del 2024, e che ora sta bene.

La notizia è stata data dallo stesso Netanyahu tramite un messaggio sui social, nel giorno in cui è stata pubblicata la valutazione annuale del suo stato di salute. Tra le altre cose dice che Netanyahu, che ha 76 anni, non ha problemi al cuore, dopo che a luglio del 2023 gli era stato messo un pacemaker.