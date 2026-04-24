Luigi Lovaglio è stato nuovamente nominato amministratore delegato di MPS, dopo essere stato licenziato a inizio aprile

Il consiglio di amministrazione (cda) della banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) ha nominato Luigi Lovaglio amministratore delegato e direttore generale, e ha eletto come presidente Cesare Bisoni. La scelta di Lovaglio come amministratore delegato era attesa dato che nel cda 8 membri su 15 lo sostenevano, anche se negli ultimi giorni intorno alla sua possibile nomina c’era stata molta agitazione.

Lovaglio era stato nominato amministratore delegato nel 2022, ma a fine marzo gli era stato tolto l’incarico e pochi giorni dopo era stato addirittura licenziato dalla banca, nonostante in questi anni ne avesse risanato i conti e l’avesse guidata a comprare una banca grande e importante come Mediobanca. I motivi della sua rimozione sono legati alle differenze di vedute con uno dei principali azionisti della banca, l’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone.

La settimana scorsa gli azionisti dovevano rinnovare il cda, ovvero il gruppo di manager che stabilisce la strategia di sviluppo della banca, che a sua volta nomina l’amministratore delegato. Lovaglio era escluso dalla lista di candidati sostenuta da Caltagirone, ma era invece incluso nella lista presentata da Plt Holding, un azionista di minoranza. Durante la votazione, quest’ultima lista ha vinto a sorpresa, ottenendo 8 rappresentati su 15 nel consiglio e quindi i voti necessari alla nomina di Lovaglio come amministratore delegato.

La sorprendente vittoria della lista di Plt Holding è stata ottenuta grazie ai voti di Delfin, la holding dei Del Vecchio, i proprietari di EssilorLuxottica. Delfin e Caltagirone sono il primo e il secondo azionista di MPS, e finora avevano espresso posizioni allineate, come nella vicenda che ha portato alla clamorosa acquisizione di Mediobanca da parte di MPS.