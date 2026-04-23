Ryanair anticiperà di 20 minuti la chiusura del check-in, per ridurre il rischio che i passeggeri perdano l’aereo

Ryanair, la principale compagnia aerea low cost in Europa, ha detto che da novembre anticiperà di 20 minuti la chiusura delle procedure di check-in per cercare di evitare che i passeggeri perdano l’aereo. Con questa modifica sarà possibile fare il check-in fino a un’ora prima della partenza del volo, rispetto ai 40 minuti previsti ora: in questo modo i passeggeri avranno più tempo per superare i controlli di sicurezza ed eventualmente del passaporto.

La compagnia aerea ha detto che la modifica riguarderà soltanto il 20 per cento dei suoi passeggeri poiché il restante 80 per cento esegue le procedure di check-in online, senza passare dal desk. Stima inoltre che entro ottobre avrà installato delle postazioni per fare il check-in in modo autonomo in quasi tutti gli aeroporti in cui è presente.

Ryanair ha chiarito che la decisione non è legata all’introduzione dell’EES, il nuovo sistema digitale per registrare i dati dei cittadini di paesi che non fanno parte dell’Unione Europea e che entrano per brevi soggiorni all’interno dell’area Schengen, la zona di libera circolazione di merci e persone che coinvolge quasi tutti i paesi dell’Unione Europea. Ha però riconosciuto che questo sistema sta producendo code in certi aeroporti.