Un uomo e un ragazzo palestinesi sono stati uccisi in un attacco di coloni israeliani vicino a una scuola in Cisgiordania

Due persone palestinesi sono state uccise a colpi di arma da fuoco da coloni israeliani vicino a una scuola di al Mughayyir, un piccolo centro abitato nel nord della Cisgiordania: sono uno studente 14enne, Aws al Naasan, e un uomo di 32 anni, Jihad Abu Naim, padre di un altro studente. L’evento è stato ripreso da diversi testimoni oculari e confermato dalle autorità locali e dal ministero della Salute palestinese.

In un video si vede un uomo in abiti militari armato di fucile che avanza lentamente, si accovaccia e spara almeno otto colpi in direzione della scuola. Alcuni attivisti hanno detto a CNN che l’uomo era un colono già noto per aver attaccato il villaggio. Il preside della scuola, Bassam Abu Assaf, ha detto che i coloni che si erano avvicinati erano almeno cinque. In un altro video ottenuto da CNN si vede al Naasan, il ragazzo, che viene colpito, e poi altri ragazzi che lo soccorrono. Secondo quanto detto dal preside, Abu Naim sarebbe accorso dopo aver sentito i primi spari e sarebbe poi stato colpito a sua volta.

L’esercito israeliano ha detto di aver aperto un’indagine sull’accaduto: è una dichiarazione di circostanza a cui molto raramente seguono conseguenze legali significative. Secondo l’esercito alcune persone avrebbero lanciato pietre contro un veicolo con alcune persone israeliane a bordo, fra cui un soldato riservista. Il soldato a quel punto sarebbe sceso dal veicolo e avrebbe sparato contro le persone sospettate di aver lanciato le pietre.

Questo è solo il più recente di una serie di attacchi perpetrati da coloni israeliani contro scuole o studenti palestinesi in Cisgiordania. Lunedì alcuni coloni avevano raso al suolo una scuola a Hammamat al Maleh, un villaggio pochi chilometri più a sud e in un’area che nell’ultimo periodo è stata particolarmente presa di mira dai coloni. Nella stessa giornata altri coloni avevano posto del filo spinato sulla strada che portava a una scuola nei pressi del villaggio di Umm al Khair, nel sud della Cisgiordania, per impedire ai suoi studenti di frequentarla.