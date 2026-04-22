Donald Trump ha gravi disturbi psichiatrici, dice sua nipote

Nell’ultima puntata di Globo, il podcast di interviste di esteri del Post, Eugenio Cau ha fatto una domanda molto diretta a Mary Trump, scrittrice e soprattutto nipote del presidente degli Stati Uniti: «Donald Trump è pazzo?».

Mary Trump è una psicoterapeuta e il suo ultimo libro, Sempre troppo e mai abbastanza, è stato tradotto in italiano dalla casa editrice Utet. Conosce Donald Trump da quando era una bambina, è stata alle riunioni della famiglia Trump e lo ha visto diventare prima un imprenditore di enorme fama, e poi il presidente degli Stati Uniti. Ha risposto così:

[Pazzo] Non è un termine tecnico ma possiamo dire che, sì, è una persona profondamente disturbata, praticamente sotto ogni aspetto e in ogni categoria: fisico, cognitivo psicologico, emotivo. Penso che ciò che vediamo ora sia il risultato del fatto che non sta bene ormai da molto tempo.

Secondo Mary Trump suo zio «sta invecchiando, è sottoposto a enorme stress ed è una persona molto poco sana nella vita quotidiana, tra mancanza di esercizio fisico e una dieta terribile. Quindi sta peggiorando molto più rapidamente di prima». Ma «non è che sia peggiorato in modi nuovi. È semplicemente peggiore nei modi in cui è sempre stato problematico».

Mary Trump ha aggiunto che non può diagnosticare a suo zio una specifica malattia, dato che non l’ha mai avuto come paziente. Ma può dire «con relativa sicurezza, e penso che i fatti lo confermino, che Donald ha da decenni gravi disturbi psichiatrici non diagnosticati e non curati, probabilmente con una significativa comorbidità, ovvero una coesistenza di più problemi contemporaneamente». Secondo Mary Trump, molti di questi disturbi derivano dalla sua formazione e dalla sua storia personale:

Quello che vediamo oggi è il risultato di questi disturbi mai affrontati, a cui si aggiungono il declino fisico e cognitivo. Tutto questo crea una tempesta perfetta in cui una persona che non è mai stata adatta a fare il presidente degli Stati Uniti sta diventando sempre più inadatta, instabile e pericolosa.

La salute mentale Trump è al centro del dibattito pubblico dall’inizio del suo secondo mandato, ma è diventata un tema ancora più discusso e commentato con l’inizio della guerra in Medio Oriente. Nelle ultime settimane le sue minacce contro l’Iran sono cresciute in toni e violenza, raggiungendo livelli mai visti.

Al punto che qualche settimana fa, quando Trump aveva prospettato la «morte di un’intera civiltà» (quella iraniana), diversi politici Democratici avevano apertamente invocato il 25° emendamento, che prevede la rimozione del presidente quando si trova nell’impossibilità fisica o mentale di esercitare le sue funzioni. Mary Trump aveva visto di persona suo zio per l’ultima volta alla Casa Bianca nel 2017, durante il suo primo mandato. Ha detto che attualmente «è come se non avessero neppure un rapporto».

– Ascolta l’ultima puntata di Globo