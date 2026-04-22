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Donald Trump è pazzo?, con Mary Trump

La nipote di Donald Trump lo conosce da decenni, e ci racconta che il presidente degli Stati Uniti può solo peggiorare

di Eugenio Cau
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Mary Trump è la nipote di Donald Trump e lo conosce da decenni. È una psicologa e l’autrice di un libro sulla storia della famiglia Trump, che racconta come Donald è diventato Donald. Le sue conclusioni sono molto chiare: il presidente degli Stati Uniti può solo peggiorare.

Leggi Sempre troppo e mai abbastanza

I consigli di Mary Trump
-Hitler and the Nazis: Evil on Trial on Netflix-Drive Your Plow Over the Bones of the Dead, by Olga Tokarczuk-Blue Eye Samurai, on Netflix

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