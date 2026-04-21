C’è stata una piccola riduzione dei prezzi di benzina e gasolio nell’ultima settimana, secondo il ministero dell’Ambiente

Nell’ultima settimana sono leggermente calati i prezzi di benzina e gasolio, in grande aumento da quasi due mesi a causa della guerra in Medio Oriente. Lo mostrano i dati del monitoraggio settimanale appena pubblicati dal ministero dell’Ambiente, che sono una media di tutti i prezzi applicati nei distributori italiani da lunedì 13 a domenica 19 aprile. Il prezzo della benzina è calato di circa 2 centesimi di euro ed è arrivato a 1,762 euro al litro; quello del gasolio è diminuito di quasi 4 centesimi, arrivando così a 2,114 euro al litro.

Nella settimana prima della guerra la benzina costava 1,67 euro al litro e il gasolio 1,72, e oggi il prezzo è più alto nonostante rispetto ad allora sia in vigore uno sconto sulle imposte sui carburanti di circa 25 centesimi al litro, di cui poco più di 4 sono sull’IVA e 20 sulle accise, le imposte di importo fisso sui carburanti. Lo sconto lo ha deciso il governo di Giorgia Meloni come misura di emergenza per tentare di compensare l’aumento di mercato del prezzo dei carburanti, ma non si sta rivelando molto efficace.

Rispetto a prima della guerra la benzina è rincarata comunque meno del gasolio, del 5,5 per cento contro il 23. E questo perché mentre la benzina serve quasi esclusivamente per la mobilità privata, il gasolio è il carburante che fa funzionare l’economia: serve per i macchinari agricoli nei campi, per diversi usi industriali, per alcuni tipi di riscaldamento, e soprattutto per i trasporti. Questo significa che, in una situazione in cui al mercato dell’energia manca tutto il petrolio proveniente dai paesi del Golfo, c’è molta più pressione sul gasolio. Il problema è che se aumenta il prezzo del gasolio, aumenta a cascata anche il prezzo del cibo, dei prodotti industriali, e più in generale di tutto ciò che deve essere trasportato per essere venduto.

– Leggi anche: Perché dobbiamo preoccuparci più del prezzo del gasolio che di quello della benzina