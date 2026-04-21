È morta Lia Cigarini, fondatrice della Libreria delle donne di Milano

Lunedì sera è morta Lia Cigarini, avvocata femminista che nel 1975 fondò la Libreria delle donne di Milano, storico luogo di riferimento femminista in Italia. Cigarini fece parte del DEMAU, acronimo di Demistificazione Autoritarismo Patriarcale, che fu uno dei primi collettivi femministi autonomi in Italia. Fu anche autrice di alcuni libri e saggi sul femminismo, come La politica del desiderio. La sua morte è stata comunicata sugli account social della Libreria delle donne.

La Libreria delle donne fu fondata in via Dogana 2, poco distante dal Duomo, ma nel 2001 si trasferì in via Calvi, vicino a piazza Cinque giornate, dove è ancora oggi. Oltre vendere e pubblicare libri e riviste, tra gli anni Settanta e Novanta questo spazio diventò un importante luogo di incontro e discussione, che portarono all’elaborazione teorica del cosiddetto “femminismo della differenza“.

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