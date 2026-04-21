Oggi comincia il terzo processo per un’accusa di stupro contro Harvey Weinstein

Martedì a New York comincia il terzo processo per un’accusa di stupro contro l’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein, accusato di stupro e molestie sessuali da più di cento donne e già condannato a 16 anni di carcere per abusi sessuali da un tribunale della California.

Il caso riguarda le accuse presentate da Jessica Mann, un’aspirante attrice che aveva detto di essere stata stuprata da Weinstein in un hotel di Manhattan nel 2013. Un primo processo che riguardava anche altre accuse si era concluso nel 2020 con una condanna a 23 anni di carcere per Weinstein, ma la sentenza venne annullata dalla corte di appello di New York nel 2024. L’anno scorso si era quindi tenuto un secondo processo di primo grado: nel caso di Mann tuttavia la giuria non era riuscita a mettersi d’accordo, così il giudice aveva ordinato un terzo processo.

Weinstein ha 74 anni, è stato uno dei produttori più noti e influenti di Hollywood ed è il personaggio al centro delle inchieste giornalistiche che nel 2017 resero note le prime accuse di molestie e abusi sessuali nel mondo dello spettacolo. Fu dalle inchieste su Weinstein che ebbe avvio il cosiddetto #MeToo, il movimento collettivo con cui moltissime donne in tutto il mondo cominciarono a denunciare le molestie subite e fino a prima taciute. La nuova giuria è stata scelta la settimana scorsa. Weinstein sarà rappresentato da nuovi avvocati.