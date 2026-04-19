La notizia sulle prime pagine di tutti i principali quotidiani nazionali è la nuova chiusura dello stretto di Hormuz, annunciata dal presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, e motivata dal fatto che gli Stati Uniti avessero continuato a mantenere il blocco navale anche dopo l’annuncio iraniano della riapertura dello stretto, venerdì. L’altra notizia che trova spazio è l’uccisione di un soldato francese della missione di peacekeeping delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco in vigore tra il governo libanese e Israele. Sulle prime pagine di alcuni giornali, non solo quelli sportivi, c’è anche il tennista italiano Flavio Cobolli, che sabato ha vinto la semifinale del torneo di Monaco di Baviera, in Germania, contro il tedesco Alexander Zverev.