Netflix ha perso più del 10 per cento in borsa per le dimissioni del co-fondatore e presidente Reed Hastings

Venerdì il prezzo delle azioni della piattaforma di streaming Netflix è sceso di più del 10 per cento in borsa. La ragione principale è che giovedì sera il co-fondatore e presidente Reed Hastings ha detto che a giugno lascerà il suo incarico dopo quasi trent’anni in azienda, per dedicarsi «alla filantropia e ad altri progetti».

C’è anche un altro motivo: nonostante i risultati finanziari del primo trimestre di quest’anno, presentati giovedì, abbiano superato le aspettative, le previsioni per il futuro sono meno brillanti. Questo, unito all’incertezza dovuta al grosso cambio nella dirigenza, ha portato molti investitori a vendere le azioni di Netflix, il cui prezzo è sceso di conseguenza.