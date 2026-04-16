Il presidente di Netflix Reed Hastings lascerà il consiglio d’amministrazione della società a giugno

Giovedì il presidente di Netflix Reed Hastings ha annunciato che lascerà il consiglio d’amministrazione della società a giugno, quando scadrà il suo mandato, per dedicarsi «alla filantropia e ad altri progetti». Nel 1997 Hastings contribuì a fondare Netflix insieme a Marc Randolph e ha guidato l’espansione dell’azienda, che da piccolo negozio di noleggio di DVD e videogiochi è diventata un colosso dell’intrattenimento e la più importante piattaforma di streaming al mondo. Hastings era stato amministratore delegato di Netflix fino al 2020, quando fu sostituito da Ted Sarandos. Dal 2011 al 2019 fece parte del consiglio d’amministrazione di Facebook, e dal 2007 al 2012 di quello di Microsoft.