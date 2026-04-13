Il papa dice di non temere Trump

OSV News, un servizio di informazione cattolica, ha pubblicato il video della risposta che papa Leone XIV ha dato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i giornalisti sul proprio aereo diretto in Algeria. Domenica sera, in un post sul suo social network Truth, Trump aveva criticato il papa, il primo nella storia di origini statunitensi, definendolo «debole sul crimine e terribile per la politica estera». Trump aveva aggiunto di non volere un papa «che crede sia OK per l’Iran avere armi atomiche», e che «Leone dovrebbe usare il buonsenso, smettere di fare gli interessi della sinistra radicale e concentrarsi sull’essere un grande papa e non un politico».

Il papa ha detto: