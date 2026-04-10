Amazon ha annunciato che da maggio non si potranno più acquistare e-book con i Kindle prodotti prima o durante il 2012 

Amazon ha annunciato che a partire dal 20 maggio i dispositivi Kindle prodotti prima del 2012 (compreso quell’anno) non riceveranno più gli aggiornamenti necessari a funzionare: significa che sarà possibile utilizzarli per leggere i libri scaricati fino a quel momento, ma che non sarà più possibile acquistare, prendere in prestito o scaricare nuovi contenuti attraverso il Kindle Store, la sezione di Amazon in cui acquistare gli e-book, i libri in formato elettronico che si leggono con i dispositivi Kindle.

I dispositivi interessati dalla modifica sono i seguenti: Kindle 1st generation (2007), Kindle DX e DX Graphite (2009 e 2010), Kindle Keyboard (2010), Kindle 4 (2011), Kindle Touch (2011), Kindle 5 (2012) e Kindle Paperwhite 1st generation (2012). Sono interessati anche i modelli Kindle Fire 1st generation (2011), Kindle Fire 2nd generation (2012), Kindle Fire HD 7 (2012) e Kindle Fire HD 8.9 (2012). La decisione La decisione sta venendo molto criticata visto che questi dispositivi sono ancora utilizzati da parecchie persone.