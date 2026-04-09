La linea ferroviaria interrotta a causa della frana in Molise sarà riaperta progressivamente dalle 6 di venerdì

Trenitalia ha fatto sapere che la circolazione sulla linea ferroviaria tra Pescara e Foggia sarà riattivata progressivamente dalle 6 di venerdì mattina. Il tratto tra le città di Termoli e di Montenero di Bisaccia, in Molise, infatti è bloccato da martedì a causa della frana nel territorio di Petacciato, un comune lungo la costa adriatica in provincia di Campobasso, che ha provocato anche la chiusura di un tratto dell’autostrada A14. A causa della frana i binari della linea ferroviaria lungo la costa adriatica si sono disallineati di circa 10 centimetri.

Trenitalia ha detto che per il ripristino della linea è al lavoro una sessantina di tecnici, e che da venerdì la circolazione ripartirà a velocità ridotta. Fino a venerdì mattina sia i treni ad alta velocità che gli intercity e i regionali che di norma viaggiano sulla linea continueranno a subire cancellazioni o modifiche.

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