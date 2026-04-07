L’autostrada A14 e la linea ferroviaria sulla costa adriatica sono state chiuse in Molise a causa di una frana

Una frana segnalata a Petacciato, in Molise, ha interrotto i collegamenti autostradali e ferroviari sulla costa adriatica: l’autostrada A14 è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto tra Vasto sud e Termoli, mentre è stata sospesa la circolazione sulla linea ferroviaria Pescara-Bari tra Termoli e Montenero di Bisaccia.

Le chiusure sono state decise in via precauzionale, in seguito alle segnalazioni di dissesti in diverse zone. Quella di Petacciato è una frana storica molto estesa, che negli ultimi decenni si è riattivata più volte, spesso in seguito a un accumulo d’acqua nel fronte dovuto a piogge prolungate, come quelle cadute in Molise e nelle regioni limitrofe nell’ultima settimana.

Lungo l’autostrada si sono formati diversi chilometri di coda, mentre sulla linea ferroviaria ci sono ritardi e cancellazioni sia per i treni dell’alta velocità che per i regionali.