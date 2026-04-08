Sabato e domenica i treni tra Roma e Firenze non circoleranno per lavori sulla linea 

Sabato 11 e domenica 12 aprile la circolazione dei treni tra Roma e Firenze sarà sospesa in entrambe le direzioni per alcuni lavori di ammodernamento della linea. I treni dell’alta velocità non circoleranno dalla mezzanotte di sabato alle 15 di domenica, mentre Intercity e regionali resteranno fermi dalle 14 di sabato alle 5 di domenica mattina. Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che la circolazione tornerà gradualmente alla normalità da domenica pomeriggio e riprenderà a pieno regime da martedì 14.

Nelle ore in cui la linea tra Roma a Firenze sarà interrotta, i collegamenti saranno garantiti con una deviazione sulla costa tirrenica che attraverserà Civitavecchia, Grosseto e Pisa, con un notevole allungamento dei tempi di percorrenza.

L’interruzione è dovuta all’installazione su quel tratto ferroviario del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System), il più avanzato sistema europeo di supervisione e controllo della marcia dei treni, che dovrebbe garantire una circolazione più regolare e sicura. L’installazione è finanziata con 147 milioni di euro, in parte provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il piano di riforme e investimenti finanziato con fondi europei. Il sistema ERTMS è già installato sul resto della linea alta velocità in Italia: il tratto tra Roma e Firenze è quello che manca.

Al contempo da martedì 7 aprile la circolazione sulla linea Pescara-Bari è interrotta a causa della frana a Petacciato, in provincia di Campobasso, che sta complicando gli spostamenti tra Nord e Sud lungo la costa adriatica.