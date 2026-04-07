Il tribunale di Milano ha tolto l’amministrazione giudiziaria a una società controllata dal marchio di moda Valentino

Il tribunale di Milano ha revocato l’amministrazione giudiziaria disposta nel maggio del 2025 nei confronti di Valentino Bags Lab., un’azienda controllata dalla società di moda Valentino che produce borse. L’amministrazione giudiziaria è un procedimento che affida la gestione di una società a un amministratore nominato da un tribunale con il compito di correggere eventuali pratiche illecite, in particolare lo sfruttamento dei lavoratori e il caporalato.

Il tribunale ha accertato che la società controllata dal marchio Valentino ha collaborato con l’amministratore giudiziario: negli ultimi mesi ha chiuso i rapporti con i fornitori poco trasparenti e ha avviato un processo per portare all’interno le lavorazioni, riducendo così la filiera per controllarla meglio. «La società ha colto l’occasione per rafforzare i sistemi di controllo interno nonché costituire un nuovo modello di gestione e organizzativo orientato a favorire situazioni di trasparenza e legalità», si legge nel provvedimento del tribunale.

Nell’ultimo anno la procura di Milano ha chiesto e ottenuto dal tribunale molti provvedimenti simili: questo approccio ritiene responsabili dello sfruttamento non solo le società appaltatrici ma anche i marchi committenti. Non potendo accusare questi marchi per i reati compiuti da altre aziende, la procura di Milano usa l’amministrazione giudiziaria per correggere le storture che avvengono nella filiera. Tra le altre sono state messe in amministrazione giudiziaria aziende del gruppo Dior e del gruppo Armani, e anche Alviero Martini e Loro Piana.