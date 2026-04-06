Una nave da crociera si è incagliata alle Fiji, proprio vicino all’isola di “Cast Away”

Venerdì una piccola nave da crociera che trasportava 30 passeggeri e un equipaggio di 31 persone si è incagliata su una barriera corallina nelle isole Mamanuca, nell’arcipelago delle Fiji, nell’oceano Pacifico meridionale. La nave della compagnia Blue Lagoon Cruises, lunga 55 metri, era nel mezzo di una crociera di sette giorni. L’isola più vicina al punto dell’incidente, Monuriki, è nota perché fu il set del film Cast Away uscito nel 2000, in cui Tom Hanks interpretava un naufrago.

Blue Lagoon Cruises ha spiegato che l’incidente è stato causato dalle pessime condizioni meteorologiche, in particolare da una violenta burrasca che ha trascinato l’ancora della nave verso la barriera corallina. Tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio sono stati evacuati e trasportati a Port Denarau, il principale porto della regione sull’isola di Viti Levu.

Ora la preoccupazione principale della guardia costiera è di natura ambientale. La nave infatti trasportava circa 20mila litri di carburante diesel. Al momento non sono stati rilevati danni ai serbatoi, ma oggi inizieranno le operazioni per recuperare quanto più carburante possibile e ridurre il rischio di inquinamento. La Maritime Safety Authority of Fiji (MSAF) ha già installato le barriere per contenere eventuali fuoriuscite di carburante nell’area, ma il meteo non sta favorendo le operazioni.

Le prime ispezioni hanno confermato danni strutturali significativi al lato posteriore sinistro della nave, compresa l’area del timone, e danni alla chiglia. La nave ha subito anche un guasto ai motori e sta imbarcando acqua.

MSAF ha annunciato che condurrà un’indagine sull’incidente per stabilire le cause esatte dell’incagliamento e valutare i danni alla barriera corallina. L’isola di Monuriki è un’area protetta: ospita l’iguana crestata delle Fiji, specie a rischio di estinzione, e diverse specie di uccelli marini.