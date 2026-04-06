L’aeroporto di Brindisi sarà senza carburante almeno fino alle 14 di martedì, e a Pescara e Reggio Calabria ci saranno limitazioni

Almeno fino alle 14 di martedì 7 aprile l’aeroporto di Brindisi resterà senza cherosene, cioè il carburante per gli aerei, che perciò dovranno fare rifornimento altrove. Lo ha evidenziato il Notam emesso oggi dall’aeroporto in Puglia: “Notam” sta per “notice to airmen” e indica gli avvisi ufficiali che servono per informare compagnie aeree e operatori aeronautici sulle condizioni delle strutture e dei servizi. Sempre per tutta la mattinata di domani l’aeroporto di Reggio Calabria avrà disponibilità limitate di carburante, così come quello di Pescara, in Abruzzo, che in base al bollettino diffuso nelle ultime ore ha a disposizione solo un’autocisterna.

Sabato a causa delle quantità ridotte di cherosene erano già state introdotte limitazioni negli aeroporti di Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna. In questi casi la raccomandazione ai piloti è di rifornirsi con quantità di carburante sufficienti durante gli scali precedenti.

Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, la situazione a Brindisi sarebbe legata a una richiesta di Carboil, uno dei fornitori di cherosene negli aeroporti italiani, per via dell’aumento della domanda di carburante, a fronte della sua scarsità: una delle conseguenze dirette della guerra in corso in Medio Oriente. Il Notam dell’aeroporto specifica che sarà possibile il rifornimento solo per voli di stato, voli sanitari e per la ricerca e soccorso, con quantità limitate di carburante.

Quanto all’aeroporto di Reggio Calabria, ciascun aereo potrà essere rifornito al massimo con 3mila litri di carburante, una quantità sufficiente per circa un’ora e mezza di volo. L’avviso relativo a Pescara dice invece che fino alle 12 di mercoledì 8 aprile l’aeroporto avrà a disposizione 20mila litri di carburante.

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