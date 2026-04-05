C’è stato un naufragio al largo della Libia: ci sono decine di persone migranti disperse

Caricamento player

Nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 aprile un’imbarcazione di persone migranti si è ribaltata nelle acque al largo della Libia. Secondo il racconto dei sopravvissuti, che sono 32, al momento della partenza dalla Libia c’erano oltre cento persone a bordo. Le informazioni riguardo al naufragio sono confuse: secondo l’ong tedesca Sea-Watch, che ha individuato l’imbarcazione rovesciata con il suo aereo Seabird 2, i dispersi sarebbero 71.

L’agenzia Ansa scrive che i sopravvissuti sono stati soccorsi prima da una nave mercantile e da un rimorchiatore, e poi dalla guardia costiera italiana che li ha portati a Lampedusa, dove si trovano ora. Le persone a bordo provenivano principalmente da Bangladesh, Pakistan ed Egitto. I sopravvissuti sono tutti uomini tranne uno, un minore non accompagnato.