Quasi tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali sono dedicate alla crisi energetica e alla limitazione dei carburanti degli aerei, decisa in quattro aeroporti italiani (Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna). Viene anche raccontato il viaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nei paesi del Golfo Persico per cercare forniture di gas per l’Italia. Sui quotidiani sportivi si parla di calcio come sempre, e in particolare delle due partite più importanti in programma questo weekend: Inter-Roma e Napoli-Milan.