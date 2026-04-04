Negli aeroporti di Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna sono state attivate alcune limitazioni ai rifornimenti degli aerei

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Air BP Italia, divisione italiana di Air BP, cioè uno dei principali fornitori di cherosene (carburante per aerei), ha segnalato che almeno fino alla tarda serata di giovedì 9 aprile avrà una disponibilità ridotta di carburante negli aeroporti di Milano Linate, Venezia, Treviso e Bologna, e per questo i suoi rifornimenti subiranno limitazioni. L’ha segnalato il Corriere della Sera, riportando il contenuto di alcuni Notam, cioè avvisi ufficiali che servono, tra le altre cose, a informare le compagnie aeree e altri operatori aeronautici sulle condizioni delle strutture e dei servizi.

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Negli aeroporti di Venezia, Bologna e Treviso Air BP Italia rifornirà i vettori dando la priorità ai voli sanitari, ai voli di stato e a quelli di durata superiore alle tre ore. Agli operatori con voli più brevi di tre ore sarà permesso di rifornire ciascun aeromobile con un massimo di circa 2mila litri di carburante. Sui principali modelli di aerei usati dalle compagnie low cost, questo quantitativo corrisponde a meno di un’ora di volo. Per questo Air BP Italia ha raccomandato ai piloti di rifornirsi con una quantità di carburante sufficiente negli scali precedenti.

Nell’aeroporto di Linate, invece, Air BP Italia ha segnalato più genericamente che i rifornimenti potrebbero subire restrizioni, ma non ha specificato limiti precisi. Le compagnie aeree però possono rivolgersi anche ad altri fornitori, quindi i voli in programma per i prossimi giorni non dovrebbero subire cancellazioni. Oltre ad Air BP Italia, infatti, negli aeroporti italiani operano anche altre società, come Shell Aviation, TotalEnergies Aviation ed Eni.

La mancanza di carburante è una conseguenza della guerra in Medio Oriente, che ha provocato la chiusura dello stretto di Hormuz, un importante snodo marittimo da cui passano le navi che partono dai paesi del Golfo Persico trasportando petrolio, gas naturale e carburanti. Il cherosene viene prodotto in grosse quantità proprio dai paesi del Golfo.