Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham

La società inglese di calcio del Tottenham ha annunciato che Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore della squadra maschile, con un contratto fino al 2031. La nomina di De Zerbi era stata anticipata da BBC Sport, secondo cui però De Zerbi non sarebbe stato interessato ad arrivare al Tottenham prima dell’inizio della prossima stagione: inizierà invece ad allenare la squadra da subito, con l’obiettivo di rimanere in Premier League, la massima serie del campionato inglese, da cui il Tottenham rischia di retrocedere in Championship, la serie B inglese.

De Zerbi sostituisce l’allenatore croato Igor Tudor, nominato ad interim e rimasto in carica solo 44 giorni, durante i quali la squadra era stata eliminata dalla Champions League e aveva perso quattro delle cinque partite giocate in Premier League (la quinta era finita in pareggio).

Da febbraio De Zerbi non era più l’allenatore della squadra francese dell’Olympique Marsiglia, che aveva iniziato ad allenare a giugno del 2024. La decisione di lasciare l’incarico era stata presa dopo una pesante sconfitta per 5 a 0 in casa contro il Paris Saint-Germain. A fine gennaio l’Olympique Marsiglia era anche stato eliminato dalla fase a girone unico della Champions League, in seguito alla sconfitta nell’ultimo turno contro il Bruges per 3 a 0. Nella sua prima stagione da allenatore della squadra però il Marsiglia era arrivato secondo in campionato.

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