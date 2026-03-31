Almeno 70 persone sono state uccise in un attacco compiuto da una banda criminale ad Haiti

Almeno 70 persone sono state uccise e 30 ferite in un attacco compiuto da una banda criminale vicino alla città di Petite-Rivière-de-l’Artibonite, ad Haiti. L’attacco è iniziato nelle prime ore di domenica, ed è continuato fino alle prime ore di lunedì. L’ong per la difesa dei diritti umani Défenseurs Plus dice che in seguito all’attacco più di 6mila persone hanno dovuto lasciare le proprie case.

Haiti, nei Caraibi, è uno degli stati più poveri del mondo e non ha un governo stabile da quando, nel luglio del 2021, fu ucciso il presidente Jovenel Moïse. Gran parte del paese e della capitale è controllata da bande criminali armate. Più di un milione di persone sono state sfollate dall’inizio del conflitto tra il governo centrale e le bande criminali, e quasi 20mila sono state uccise.

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