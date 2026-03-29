Sono stati rubati dei quadri di Renoir, Cézanne e Matisse dal museo della Fondazione Magnani Rocca, in provincia di Parma

Sono stati rubati tre quadri dal museo della Fondazione Magnani Rocca, che si trova a Mamiano, una frazione di Traversetolo, in provincia di Parma. I tre quadri rubati sono I pesci, che il pittore francese Pierre-Auguste Renoir fece nel 1917, La Natura morta con ciliegie, eseguita dal pittore francese Paul Cézanne nel 1890, e Odalisca sulla terrazza, che risale al 1922 e fu fatta dal pittore francese Henri Matisse. Anche se la notizia è stata diffusa solo ora, il furto sarebbe avvenuto alcuni giorni fa, e non si hanno notizie sugli autori.

Il furto è avvenuto alla Villa dei Capolavori, dove si trova il museo, che mette in mostra la collezione di Luigi Magnani, che fu un musicologo, compositore e scrittore. La collezione include anche opere di Claude Monet, Francisco Goya, Tiziano e Albrecht Dürer.