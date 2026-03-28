Il nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati è Giuseppe Tango, dopo le dimissioni inaspettate di Cesare Parodi

Il comitato direttivo dell’Associazione nazionale magistrati (ANM), l’ente di rappresentanza sindacale della categoria, ha eletto come nuovo presidente Giuseppe Tango. Succederà a Cesare Parodi, che si era dimesso inaspettatamente lunedì per quelli che ha definito motivi personali: slegati quindi dall’esito del referendum sulla riforma della giustizia e della magistratura, che si è concluso lo stesso giorno e che ha visto la vittoria del No, sostenuta anche dall’ANM.

Tango è un giudice del lavoro, è di Palermo e ha 43 anni. Fa parte come Parodi di Magistratura Indipendente, la “corrente” (cioè un raggruppamento di magistrati secondo linee ideologiche) più vicina alla destra: è però gradito anche dalle altre correnti più progressiste, che già in passato avevano proposto la sua nomina. Durante la stessa riunione il comitato direttivo ha formalizzato le dimissioni di Parodi.