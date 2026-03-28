NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Il nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati è Giuseppe Tango, dopo le dimissioni inaspettate di Cesare Parodi

Giuseppe Tango dopo la sua elezione (ANSA/FABIO CIMAGLIA)
Giuseppe Tango dopo la sua elezione (ANSA/FABIO CIMAGLIA)

Il comitato direttivo dell’Associazione nazionale magistrati (ANM), l’ente di rappresentanza sindacale della categoria, ha eletto come nuovo presidente Giuseppe Tango. Succederà a Cesare Parodi, che si era dimesso inaspettatamente lunedì per quelli che ha definito motivi personali: slegati quindi dall’esito del referendum sulla riforma della giustizia e della magistratura, che si è concluso lo stesso giorno e che ha visto la vittoria del No, sostenuta anche dall’ANM.

Tango è un giudice del lavoro, è di Palermo e ha 43 anni. Fa parte come Parodi di Magistratura Indipendente, la “corrente” (cioè un raggruppamento di magistrati secondo linee ideologiche) più vicina alla destra: è però gradito anche dalle altre correnti più progressiste, che già in passato avevano proposto la sua nomina. Durante la stessa riunione il comitato direttivo ha formalizzato le dimissioni di Parodi.

Tag: anm-Associazione Nazionale Magistrati-cesare parodi-giuseppe tango

Consigliati