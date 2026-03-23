Cesare Parodi si è dimesso da presidente dell’Associazione nazionale magistrati

Cesare Parodi si è dimesso dalla carica di presidente dell’Associazione nazionale magistrati, l’ente di rappresentanza sindacale della professione, che guidava dal febbraio del 2025. La notizia è stata data dall’Ansa, secondo cui Parodi si sarebbe dimesso per motivi personali.

Parodi è di Torino ed entrò in magistratura nel 1990. Secondo vari giornali, tra cui Repubblica e Corriere della Sera, le sue dimissioni non sarebbero legate al referendum sulla giustizia, dove in base alle prime proiezioni dei voti reali il “No” è in vantaggio con il 53 per cento: Parodi avrebbe preso questa decisione già alcuni giorni fa, per comunicarla solo oggi.

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