Per venerdì 27 marzo sono in programma scioperi nei settori della scuola, dell’informazione e del trasporto pubblico

Venerdì 27 marzo sono previsti due scioperi nazionali, nella scuola e nel settore dell’informazione, e scioperi del trasporto pubblico a livello locale. Lo sciopero nazionale per il settore scolastico è stato indetto dal sindacato SISA per chiedere un aumento degli stipendi e l’assunzione del personale precario: coinvolgerà i docenti, i dirigenti scolastici e il personale ATA (assistenti tecnico-amministrativi). Lo sciopero dei giornalisti invece è stato indetto dal sindacato FNSI, che ne aveva già indetto uno il 28 novembre e prevede di farne un terzo il 16 aprile. Lo sciopero ha lo scopo di ottenere il rinnovo del contratto collettivo nazionale, che è scaduto da dieci anni.

Gli scioperi nel settore dei trasporti riguarderanno varie città tra cui Milano e Napoli per ottenere migliori condizioni di lavoro. A Milano lo sciopero è stato organizzato da AL Cobas e coinvolgerà i lavoratori di ATM, l’azienda del trasporto pubblico metropolitano, ma non Trenord, l’azienda del trasporto ferroviario regionale: il servizio sarà comunque garantito dall’apertura fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18. In Campania lo sciopero coinvolgerà l’EAV, l’azienda regionale dei trasporti pubblici, che non garantirà le corse tra le 19:30 e le 23. (non sarà invece coinvolta ANM, l’azienda del trasporto cittadino).