Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha detto che metterà la firma di Donald Trump sui dollari

Il dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato che aggiungerà la firma del presidente Donald Trump sulle banconote in dollari. Trump sarà il primo presidente in carica ad avere questo riconoscimento: la sua firma sostituirà quella consueta del tesoriere, carica ricoperta ora da Brandon Beach, e comparirà accanto a quella dell’attuale segretario del Tesoro Scott Bessent.

In un comunicato Bessent ha detto che la decisione è stata presa per l’anniversario dei 250 anni dall’approvazione della dichiarazione di indipendenza delle tredici colonie britanniche dal Regno Unito, momento che viene associato alla nascita degli Stati Uniti. «Sotto la guida del Presidente Trump, siamo sulla strada di una crescita economica senza precedenti e di un predominio duraturo del dollaro», ha detto Bessent. In realtà, al netto delle fluttuazioni delle ultime settimane a causa della guerra, il dollaro vive uno storico momento di debolezza proprio a causa delle politiche economiche di Trump.