Molti treni da e per Milano viaggiano con forti ritardi a causa di un problema nella stazione di Rogoredo

Diversi treni in partenza o arrivo a Milano stanno viaggiando con ritardi anche superiori a un’ora a causa di un problema tecnico nella stazione di Rogoredo, a sudest della città. Alle 14:30 Rfi, la società che gestisce la rete ferroviaria italiana, ha detto che la circolazione è in graduale ripresa. I problemi riguardano sia gli Intercity che i treni ad alta velocità e quelli regionali: alcuni di questi sono stati cancellati.