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Molti treni da e per Milano viaggiano con forti ritardi a causa di un problema nella stazione di Rogoredo

Il tabellone dei treni in partenza da Milano Porta Garibaldi, oggi (il Post)
Il tabellone dei treni in partenza da Milano Porta Garibaldi, oggi (il Post)

Diversi treni in partenza o arrivo a Milano stanno viaggiando con ritardi anche superiori a un’ora a causa di un problema tecnico nella stazione di Rogoredo, a sudest della città. Alle 14:30 Rfi, la società che gestisce la rete ferroviaria italiana, ha detto che la circolazione è in graduale ripresa. I problemi riguardano sia gli Intercity che i treni ad alta velocità e quelli regionali: alcuni di questi sono stati cancellati.

Tag: milano-ritardo treni-treni

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