La sciatrice statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto la Coppa del Mondo generale di sci alpino per la sesta volta

La sciatrice statunitense Mikaela Shiffrin è arrivata undicesima nello slalom gigante femminile di Lillehammer in Norvegia, l’ultima gara della stagione, e ha così vinto la Coppa del Mondo generale di sci alpino. È la sesta volta che Shiffrin vince la coppa, che somma i risultati in tutte e quattro le specialità dello sci alpino (discesa libera, super-G, slalom gigante e slalom speciale). Shiffrin ha eguagliato l’austriaca Annemarie Moser-Proell, che finora era stata l’unica sciatrice a vincere sei volte la Coppa del Mondo. Solo una persona è riuscita a vincerne di più: l’austriaco Marcel Hirscher, che ne ottenne otto. Shiffrin, che aveva vinto l’ultima coppa nel 2023, potrebbe ancora raggiungerlo e superarlo, visto che ha 31 anni.

Nello sci alpino si assegnano anche quattro coppe di specialità, ognuna delle quali tiene conto dei risultati ottenuti in una singola specialità (nel gergo dello sci alpino sono definite coppette). Shiffrin ha vinto quella dello slalom speciale, dove ha vinto praticamente tutte le gare; l’austriaca Julia Scheib ha vinto quella dello slalom gigante, mentre le italiane Sofia Goggia e Laura Pirovano hanno vinto quella del super-G e della discesa libera: per loro tre è la prima coppetta nella rispettiva specialità.

Tra gli uomini la Coppa del Mondo generale è stata vinta per il quinto anno di fila dallo svizzero Marco Odermatt, che ha vinto anche le coppette della discesa libera e del super-G. Lucas Pinheiro Braathen, che è brasiliano pur essendo nato in Norvegia, ha vinto quella di slalom gigante (è la prima volta che un brasiliano vince una coppa di specialità) mentre il norvegese Atle Lie McGrath ha vinto quella di slalom speciale.