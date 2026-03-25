OpenAI chiuderà Sora, la sua app per generare video con l’intelligenza artificiale

OpenAI, l’azienda che ha prodotto ChatGPT e una delle più importanti nel settore dell’intelligenza artificiale, ha detto inaspettatamente che chiuderà Sora, la sua app per generare video partendo da una descrizione scritta. Sora era stata pubblicato nel 2024 ed era stata la prima fra quelle disponibili al pubblico a ottenere buoni risultati nella produzione di video. OpenAI non ha divulgato le ragioni ufficiali della chiusura, ma contattata da BBC ha detto di averlo fatto per concentrarsi su altri settori, fra cui quello dei robot. Mercoledì l’app non era scaricabile né sull’App Store di Apple né su Google Play. L’azienda ha detto che darà maggiori informazioni al riguardo in futuro.

Fino a poco fa OpenAI aveva continuato a sviluppare e a investire in Sora, e soltanto lunedì sul blog aziendale era stata pubblicato un post per descrivere il lavoro fatto per rendere l’app più sicura. Pochi mesi fa la società aveva annunciato un accordo da un miliardo di dollari con Disney per permettere agli utenti di usare i suoi personaggi nella creazione di video. Un portavoce di Disney ha detto che quell’accordo è saltato.

– Leggi anche: Le intelligenze artificiali saranno nazionalizzate?