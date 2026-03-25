Disney farà un documentario sulla cantante Duffy, che nel 2020 raccontò di essere stata rapita e violentata per giorni

Disney realizzerà un documentario sulla storia della cantante gallese Duffy, che nel 2020 raccontò di aver deciso di abbandonare la musica dopo essere stata rapita, drogata e violentata per diversi giorni. Angela Jain, responsabile europea dei contenuti della piattaforma di streaming Disney+, ha detto che il documentario partirà dall’infanzia di Duffy, per raccontare poi il suo successo e il suo ritiro dalle scene in seguito alle violenze subite, di cui finora si conoscono pochi dettagli. La produzione comincerà nei prossimi mesi.

Duffy, che ha 41 anni e il cui nome completo è Aimee Anne Duffy, era diventata famosa nel 2008 con il suo disco di debutto, Rockferry. Il suo secondo disco – Endlessly – era uscito nel 2010 e da allora Duffy non ha più pubblicato nessuna canzone, limitandosi a partecipare nel 2015 al film Legend.