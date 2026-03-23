Bill Cosby dovrà pagare 19 milioni di dollari a una delle decine di donne che lo hanno accusato di violenze sessuali

La giuria di un processo civile in corso a Los Angeles ha stabilito che l’attore statunitense Bill Cosby dovrà pagare 19,25 milioni di dollari (16,5 milioni di euro) in danni a Donna Motsinger, una cameriera che lo aveva accusato di averla drogata e stuprata in fatti che risalgono al 1972. Cosby, che ha 88 anni e negli anni Ottanta era uno dei personaggi televisivi più amati degli Stati Uniti per I Robinson (The Cosby Show), ha sostenuto che il rapporto fosse stato consensuale. Durante le udienze non ha testimoniato. La sua avvocata ha detto che farà ricorso.

Negli ultimi anni Cosby è stato accusato di stupro, violenza sessuale o molestie sessuali da oltre sessanta donne. Molte hanno potuto farlo sulla base di leggi statali che, entro certi limiti di tempo, rendevano possibile presentare cause civili per abusi sessuali subiti molti anni prima, anche se i reati erano andati in prescrizione.

Finora Cosby era stato condannato al carcere per violenze sessuali aggravate una sola volta, nel 2018, in Pennsylvania: tre anni dopo però la condanna fu annullata, perché la Corte suprema dello stato riconobbe un precedente accordo fatto tra i suoi legali e la procura. Nel 2022 era stato condannato a un risarcimento economico per un altro stupro compiuto nel 1975.