L’accordo tra Unione Europea e Mercosur entrerà in vigore dall’1 maggio, in via provvisoria

La Commissione Europea ha detto che l’accordo commerciale fra Unione Europea e quattro paesi del Mercosur (l’organizzazione economica in cui rientrano diversi paesi del Sudamerica) entrerà in vigore in via provvisoria a partire dall’1 maggio.

L’entrata in vigore non è definitiva perché deve essere votata dal Parlamento Europeo, che però ha chiesto un parere alla Corte di Giustizia europea: è un passaggio che potrebbe richiedere mesi, fatto apposta per allungare le procedure attorno all’accordo, che ha molti critici. Per questo la Commissione aveva annunciato a febbraio che l’accordo sarebbe comunque entrato in vigore provvisoriamente, dopo l’approvazione del Consiglio Europeo (l’organo che detta gli indirizzi politici dell’Unione, composto dai capi di Stato o di governo dei paesi membri), ma senza finora annunciare una data. Se il Parlamento dovesse infine bocciare l’accordo, questo sarà revocato.

L’accordo coinvolge Uruguay, Paraguay, Argentina e Brasile e viene discusso da vent’anni. È il più grande accordo di questo tipo mai fatto dall’Unione in termini di popolazioni coinvolte e volume di scambi, e dovrebbe far aumentare le esportazioni di prodotti europei soprattutto nei settori di automobili, macchinari, prodotti chimici e farmaceutici. Vari paesi si oppongono perché temono che l’aumento delle importazioni dai paesi sudamericani coinvolti possa danneggiare i propri settori agricoli.

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