Nadia Battocletti ha vinto la medaglia d’oro nei 3000 metri ai Campionati del mondo di atletica leggera indoor

L’atleta italiana Nadia Battocletti è arrivata prima nei 3000 metri di corsa ai Mondiali indoor di atletica iniziati venerdì a Torun, in Polonia. La medaglia d’oro di Battocletti è la seconda per l’Italia, che aveva già vinto un oro nel salto triplo con Andy Díaz Hernández. Battocletti ha fatto un tempo di 8 minuti e 57 secondi. Dopo di lei sono arrivate la statunitense Emily Mackey e l’australiana Jessica Hull.

Battocletti ha 25 anni e si è affermata nel 2024, vincendo la medaglia d’oro agli Europei di atletica leggera di Roma sia nei 5mila che nei 10metri metri. Ai Giochi olimpici di Parigi aveva vinto la medaglia d’argento nei 10mila, mentre nei 5mila arrivò quarta. A settembre aveva vinto la medaglia di bronzo nei 5mila metri ai Mondiali di atletica di Tokyo, in Giappone. Sia nel 2024 che nel 2025 aveva vinto la medaglia d’oro agli Europei di corsa campestre.

– Leggi anche: Guida ai Mondiali di atletica indoor