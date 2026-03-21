Zaynab Dosso ha vinto la medaglia d’oro nei 60 metri ai Mondiali di atletica indoor

La velocista italiana Zaynab Dosso ha vinto la medaglia d’oro nei 60 metri di corsa ai Campionati di atletica leggera indoor iniziati venerdì a Torun, in Polonia. È il secondo oro della giornata per l’Italia (dopo quello di Nadia Battocletti nei 3000 metri) e il terzo di questi Mondiali (il primo era stato quello di Andy Díaz Hernández nel salto triplo). Dosso ha vinto con un tempo di 7 secondi. Dopo di lei sono arrivate la statunitense Jacious Sears e la campionessa olimpica santaluciana Julien Alfred. L’altra atleta italiana in gara, Kelly Doualla, è invece arrivata ottava.

Lo scorso marzo Dosso aveva vinto l’oro nei 60 metri agli Europei indoor, un risultato storico per l’Italia perché nessuna velocista italiana aveva mai vinto una gara sui 60 o sui 100 metri in una competizione di quel prestigio. Dosso ha 26 anni, è nata in Costa d’Avorio; quando aveva 9 anni si è trasferita in Italia, a Reggio Emilia, mentre da quattro anni vive e si allena a Roma.