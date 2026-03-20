Il triplista italiano Andy Díaz Hernández ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo ai Campionati del mondo di atletica leggera indoor

L’atleta italiano Andy Díaz Hernández ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo ai Campionati del mondo di atletica leggera indoor in corso a a Torun in Polonia. Lo ha fatto con un salto di 17,47 metri. Dopo di lui sono arrivati il giamaicano Jordan Scott e l’algerino Yasser Mohammed Triki.

Díaz Hernández ha 30 anni ed è nato a Cuba, ma è naturalizzato italiano. Aveva vinto anche l’edizione dei Campionati del mondo indoor che si erano tenuti lo scorso anno a Nanchino, in Cina: in quel caso aveva vinto con un salto di 17,80 metri, che gli era valso il record italiano indoor (Díaz Hernández detiene anche quello in gare all’esterno, con 17,75 metri).

È andata meno bene ad Andrea Dallavalle, l’altro triplista italiano che partecipava alla finale, che è arrivato settimo. Su di lui c’era qualche aspettativa in più, dopo che ai Mondiali di Tokyo aveva vinto la medaglia d’argento. Díaz Hernández, invece, a Tokyo era arrivato sesto.

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