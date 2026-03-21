È morto Paolo Cirino Pomicino

È morto a 86 anni Paolo Cirino Pomicino, ex ministro e per cinque anni presidente della Commissione bilancio della camera; importante esponente della Democrazia Cristiana e uno dei politici più rappresentativi dell’ultima fase della cosiddetta Prima Repubblica, come viene chiamato il periodo politico della storia d’Italia che va dalla fine della Seconda guerra mondiale ai primi anni Novanta. Pomicino fu tra i più stretti collaboratori e alleati del più volte presidente del Consiglio Giulio Andreotti e negli anni Novanta fu implicato nelle vicende di Tangentopoli, l’insieme di inchieste e scandali giudiziari legati al finanziamento illecito dei partiti che portò alla crisi di quel sistema di partiti e quindi alla fine della Prima Repubblica.

Dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana, nel 1994, rimase ancora attivo in politica per diversi anni in partiti minori, prima di ritirarsi del tutto, ma ha continuato di tanto in tanto ad avere un ruolo nel dibattito pubblico, con interviste che spesso hanno fatto discutere. L’ultima volta aveva fatto parlare di sé a gennaio di quest’anno, dichiarando in modo piuttosto sorprendente in un’intervista al Foglio che era contrario alla riforma della magistratura oggetto del referendum per cui si voterà domenica 22 e lunedì 23 marzo (“sorprendente” perché Pomicino ha sempre avuto una solida collocazione nel centrodestra).

Pomicino era nato a Napoli il 3 settembre 1939, all’università si era specializzato in neurologia per poi fare una breve carriera come medico neurologo all’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. Quel periodo, però, non durò a lungo: nel 1970 Pomicino lasciò il suo impiego per fare il consigliere comunale a Napoli tra le file della DC, assecondando la sua passione per la politica. Venne eletto per la prima volta deputato alla Camera nel 1976 e da lì partecipò a tutte le restanti legislature della Prima Repubblica, che si concluse nel 1994.

È stato un politico molto carismatico, generalmente considerato simpatico e con un modo di fare esuberante. Col passare degli anni Pomicino era diventato l’espressione di un modo di fare politica clientelare, poco attento alla gestione dei soldi pubblici, e di una classe politica che si gode i piaceri concessi dalla propria posizione di potere. Un’insieme di luoghi comuni spesso associati all’ultima fase della Prima Repubblica, e rappresentati molto bene in una scena del film Il Divo di Paolo Sorrentino (film su Giulio Andreotti), mostra una festa organizzata da alcuni dirigenti della DC proprio a casa di Pomicino.

Pomicino è stato a lungo l’uomo a cui Andreotti affidava la gestione delle faccende economiche, tra gli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta è stato per tre anni ministro del Bilancio e della programmazione economica, ma soprattutto è stato per cinque anni presidente della commissione Bilancio della Camera dei deputati: una posizione che sfruttò molto efficacemente e che gli permise di ottenere una notevole influenza. Il periodo in cui Pomicino ebbe questi incarichi coincide con una delle fasi di maggior crescita del debito pubblico italiano.

Anche all’interno della corrente andreottiana molte delle questioni legate ai finanziamenti della DC erano affidate a Pomicino. Grazie al ruolo che aveva, negli anni Ottanta Pomicino divenne uno degli uomini più potenti e influenti della città di Napoli, dove a un certo punto venne soprannominato o’ministro dai napoletani. Da Pomicino dipendeva la gestione del sistema delle tangenti per la DC a Napoli e dunque anche le fortune e i giri di affari di una parte consistente dell’imprenditoria campana, alla quale venivano affidati ricchi appalti di grandi opere pubbliche in cambio di favori e denaro.

Il successo della sua carriera finì con gli sconvolgimenti politici di Tangentopoli. Come tanti altri politici e imprenditori dell’epoca, anche Pomicino fu coinvolto in diverse vicende giudiziarie: fu messo sotto accusa in 42 processi, e venne condannato in via definitiva a scontare un anno e otto mesi di carcere per finanziamento illecito ai partiti.

Dopo Tangentopoli Pomicino ha continuato a partecipare alla vita politica d’Italia anche se con un ruolo relativamente marginale: negli anni Duemila è transitato tra diversi piccoli partiti di orientamento cattolico, è stato europarlamentare nel 2004 e poi di nuovo deputato nel 2006.

Negli ultimi 30 anni Pomicino si è speso moltissimo per diffondere una propria narrazione della Prima Repubblica, piuttosto indulgente e nostalgica, con l’obiettivo di ripulire la percezione del paese nei confronti della vecchia classe politica (e quindi anche nei suoi confronti), ritenuta da Pomicino molto più colta e preparata rispetto a quella attuale. Soprattutto, Pomicino ha assai criticato il personalismo e la vaghezza ideologica dei partiti nati dopo la fine della Prima Repubblica, in questo modo mettendo in risalto ed elogiando la frammentazione dei vecchi partiti in correnti e fazioni – e dunque la presenza di molti leader in un solo partito – oltre che la loro netta connotazione ideologica.

Nel 1992 Pomicino ebbe un ruolo rilevante nell’affossare la candidatura a presidente della Repubblica di Arnaldo Forlani, l’allora segretario della Democrazia Cristiana in competizione con Giulio Andreotti, favorendo però alla fine la candidatura di Oscar Luigi Scalfaro, che venne eletto. È un noto sostenitore della teoria secondo cui la prima regola per riuscire a essere eletti presidenti della Repubblica è che non bisogna proporsi.