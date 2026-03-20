Msc comprerà il 50 per cento di una delle flotte di navi petroliere più grandi al mondo
Msc, la compagnia di navigazione più grande al mondo, comprerà il 50 per cento della compagnia sudcoreana Sinokor, che possiede una delle flotte di navi petroliere più grandi al mondo. Grazie a questa acquisizione Msc entra nel mercato del trasporto petrolifero, un segmento del settore del trasporto marittimo molto importante nel quale però MSC non era ancora presente.
Secondo i dati più recenti, Sinokor controlla circa 78 navi di categoria VLCC (Very large crude carriers), ognuna con capacità di carico di oltre 200.000 tonnellate di greggio. Considerando anche le navi commissionate, nei prossimi anni Sinokor potrebbe controllare intorno al 20 per cento di Vlcc presenti al mondo, escluse quelle sottoposte a sanzioni. La cifra dell’operazione non è stata resa nota, ma secondo alcuni esperti del settore il prezzo potrebbe essere stato di circa 5 miliardi di dollari, circa 4,3 miliardi di euro
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