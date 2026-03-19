La situazione al confine tra Iraq e Iran, spiegata da un contrabbandiere

Yousef ha 37 anni, appartiene a una famiglia di contrabbandieri curdi che vive al confine con l’Iran e dice che gli attraversamenti illegali non si sono mai fermati, nemmeno adesso che c’è la guerra. Mentre parla guarda verso il territorio iraniano, che comincia a un chilometro di distanza. Siamo tra le montagne, in un punto tra la città irachena di Sulaymaniyah e la città iraniana di Sardasht. In mezzo non c’è una linea di reticolati o di torrette di guardia: il confine esiste perché i soldati lo sorvegliano.

Racconta dei campi minati piazzati dagli iraniani. Sono invisibili, nascosti sotto la terra e le foglie, ma in mezzo c’è un passaggio largo poco più di un metro – allarga le mani a mostrare la misura – che permette di passare indenni da una parte all’altra. Alla domanda su come faccia a conoscerlo, sorride e non risponde, come se fosse un segreto di famiglia.

Per loro attraversare il confine richiede circa un’ora e si fa tutto a piedi. I carichi si portano sulla schiena, divisi in 25 chili a testa. Sul telefono mostra le foto dei contenitori: trattano ogni genere di merce, se è conveniente da trasportare senza pagare un dazio al confine. Benzina, che in Iran costa molto meno. Persino ortaggi, dice Yousef. Anche persone, per 300 dollari a passaggio, soprattutto iraniani che scappano di nascosto dall’Iran. Racconta anche che altri contrabbandieri fanno passare eroina e cocaina dall’Iran – dove il traffico di droghe è forte – verso ovest.

Non è realistico aspettarsi che un contrabbandiere racconti tutto con sincerità, durante un’intervista a ridosso del confine. Mettere sullo stesso piano ortaggi e droghe non ha senso dal punto di vista economico: un carico di eroina vale centinaia di viaggi di merce normale. Ma sulla logistica del territorio e sui movimenti lungo questo tratto di frontiera Yousef è un esperto. Descrive un confine ancora facile da attraversare.

Da una ventina di giorni questa zona tra Iraq e Iran è un’area di interesse speciale. Sulle montagne dal lato iracheno, gruppi di esuli iraniani armati aspettano il momento per attraversare e combattere contro il regime.

Giovedì 5 marzo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sostenuto con entusiasmo l’idea di un’offensiva dei curdi. La rete statunitense CNN e altri media avevano rivelato che la CIA sarebbe in contatto con gli esuli curdi e che da mesi li starebbe preparando in vista di un’irruzione in Iran attraverso queste montagne. Per qualche ora è sembrato che qualcosa potesse succedere davvero.

Due giorni dopo però, sabato 7 marzo, Trump si è rimangiato in pubblico l’appoggio che aveva dato ai curdi iraniani. Un’offensiva del genere, ha detto, rischierebbe di complicare ancora di più una situazione già complicata. Il confine è tornato in una condizione sospesa, che in realtà è la sua normalità.

Dagli anni Ottanta i gruppi della guerriglia curda conducono piccole operazioni contro il regime iraniano partendo da queste montagne: attraversano, colpiscono e poi tornano nel Kurdistan iracheno. L’Iran ha schierato al confine i Guardiani della rivoluzione, il corpo militare più affidabile e meglio armato. In Iran il comando dei Guardiani di quella regione era considerato il centro militare che doveva affrontare le situazioni più violente, prima della guerra.

Da in cima a un cocuzzolo erboso che domina il paesaggio, Yousef indica i passaggi usati dai contrabbandieri. Mostra con il dito i sentieri lungo le pendici delle montagne, attraversa il fondo della valle, risale tra gli alberi ancora spogli per l’inverno e passa per alcuni pianori già verdi. Dice che adesso il momento migliore per attraversare è alle quattro di pomeriggio quando cambia la guardia.

Con le foto sul telefono spiega come sono organizzati. I contrabbandieri usano walkie talkie invece dei telefoni. Alcuni stanno di vedetta per controllare i movimenti dei soldati, gli altri passano. A volte usano anche i cavalli per trasportare carichi, «ma una volta ci hanno trovato, noi siamo scappati e loro ci hanno ammazzato i cavalli». Due anni fa hanno sparato a un suo collega e amico, lo hanno colpito. Mostra un’altra foto: è il contrabbandiere ferito dai proiettili ma vivo in un letto d’ospedale.

Alla domanda se sia possibile corrompere i soldati iraniani, Yousef risponde di sì ma non elabora. Dalle sue risposte si capisce che c’è un sistema rodato negli anni, fatto di accordi tra i gruppi di contrabbandieri e i vari scaglioni di soldati che si sono dati il cambio lungo il confine, ma che questo sistema è disturbato da alcuni eventi. La guerra è uno di questi eventi.

Di recente il regime ha rimpiazzato i militari di guardia con i Guardiani della rivoluzione, che assicurano una tenuta migliore del confine. Non stanno più nelle caserme locali, ma si nascondono nelle case dei civili nei villaggi della zona, perché a stare nelle solite basi hanno paura di essere uccisi dai bombardamenti degli aerei israeliani o statunitensi.

La fascia di territorio iraniano vicina al confine è abitata da 10 milioni di curdi e i raid aerei, soprattutto israeliani in quella regione, stanno distruggendo tutte le caserme e le stazioni delle forze di sicurezza per indebolire la presenza del regime e incoraggiare una rivolta locale.